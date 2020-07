Capello: «Gasperini ha messo insieme un gruppo di calciatori perfetti per la sua filosofia»

Fabio Capello applaude al lavoro di Gian Piero Gasperini: queste le parole dell’ex tecnico al Corriere dello Sport

Fabio Capello applaude al lavoro di Gian Piero Gasperini all’Atalanta. Queste le parole dell’ex tecnico del Milan al Corriere dello Sport.

NOVITÀ ATALANTA – «Novità Fino a un certo punto. Sono due anni che gioca così, l’allenatore è molto intelligente e ha messo insieme un gruppo di calciatori perfetti per la sua filosofia: coraggio, dinamismo, sacrificio da parte di tutti. Così riesce a mettere in risalto anche le individualità. Gasperini sa pure cogliere di sorpresa gli avversari piazzando i suoi in posizioni imprevedibili. Perché studia le altre squadre».

GIOCATORI – «Perchè alcuni non rendono fuori Bergamo? Una cosa è giocare in provincia, in una realtà dove tutto funziona, dalla società all’allenatore, un’altra è andare in un club in cui puoi sentirti isolato e perderti».