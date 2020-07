Capello: «La Lazio si è sciolta. La Juve comunque fatica poco»

Fabio Capello, ex allenatore di Juventus e Roma tra le altre, è intervenuto in esclusiva ai microfoni del Corriere dello Sport

«La differenza principale sta nella mancanza del pubblico. Il pubblico spinge a dare un quindici-venti per cento in più. Il prossimo passo verso la normalità dev’essere riportare la gente negli stadi. Poi c’è una novità che mi terrei stretto. Le cinque sostituzioni. Un bene siano state confermate per la prossima stagione».

SCUDETTO – «L’Inter sta venendo fuori adesso. La Lazio si è sciolta, il Milan non era competitivo, l’Atalanta sta andando oltre sé stessa e insomma anche quest’anno la Juve di fatica ne fa poca. Inter? L’allenatore aveva bisogno di un po’ di tempo per capire dove fosse finito e conoscere le altre squadre. Però i soldi spesi sono tanti. Francamente credevo che già in questa stagione avrebbero interrotto il ciclo della Juventus».