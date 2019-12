Capello: «Ibra al Milan? Nello spogliatoio mancava un leader come lui»

Capello, le parole dell’ex allenatore in merito al ritorno di Ibrahimovic al Milan e a dove può arrivare la squadra di Pioli

Ormai è ufficiale. Zlatan Ibrahimovic è tornato al Milan e ora bisognerà solo attendere il ritorno in campo per valutare se lo svedese farà o no la differenza. Fabio Capello è sicuro che Ibra farà bene come ha lui stesso ammesso sulle colonne di Tuttosport.

«Qualcuno pensa che per sei mesi non sarà in grado di dare il proprio contributo di giocatore vincente. Sto parlando di sei mesi … l’età non va in campo. Una cosa è sicura: non l’ha fatto per soldi. Ma per orgoglio. Lui è uno che ha grandi qualità e ha voglia di sciorinarle in campo. Per i tifosi, certo, ma soprattutto per la squadra. Per cercare di farla tornare ai livelli del passato dopo anni di buio, di oscurantismo. Il suo talento aiuterà tutti i compagni a crescere. Nello spogliatoio si sentiva la mancanza di un leader come lui. Avere Ibrahimovic costituisce uno stimolo per tutto l’ambiente e in particolare per gli altri calciatori. Lui va in campo solo per vincere, come Cristiano Ronaldo. E la squadra potrà solo beneficiarne».