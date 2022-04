Capozucca: «Sarà una partita molto accesa, ma speravo di arrivare con una classifica diversa»

Le parole di Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, prima del match contro il Genoa

Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN prima del match contro il Genoa. Ecco le sue parole:

«Noi le avversarie le guardiamo ma guardiamo più il nostro cammino. Mi aspetto una partita delicata per entrambe le squadra, in particolare modo per il Genoa che per loro è molto importante perché hanno 6 punti in meno, sarà una partita molto accesa. Speravo di arrivare qui con una classifica diversa».