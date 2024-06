Alcaraz dopo la vittoria con Korda a Parigi: «Ora tocca al Real Madrid: vinciamo 2-1»

Le parole di Carlos Alcaraz, numero 3 del ranking ATP e tifosissimo del Real Madrid, in vista della finale di Champions League

Carlos Alcaraz ha battuto al terzo turno del Roland-Garros Kordas qualificandosi per il prossimo round, ma dopo il match point la sua concentrazione è andata immediatamente alla finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid. Di seguito le parole del numero 3 del mondo nel ranking ATP.

TIFOSO MERENGUES – «Io ho fatto il mio lavoro. Ora tocca a loro. Faremo il tifo per il Real Madrid al massimo, questo è certo. Nel 2022 non ricordo chi fu l’MVP, ma il gol lo segnò Vinicius. Penso che Vinicius farà una grande partita e sarà fondamentale. Non so il risultato, ma vinceremo».

QUANTO FINISCE – «Credo che il Borussia attaccherà e segnerà, quindi dico che finirà 2-1 per il Real Madrid».