Carminati (preparatore atletico): «Ripresa? Altissimo il rischio infortuni»

Ivan Carminati, attuale preparatore atletico dello Zenit con un passato all’Inter, ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Le sue parole.

RISCHI RIPRESA – «Il rischio di infortuni, soprattutto se per esigenze di tv si tornerà alle partite dopo tre settimane di allenamento. Mi sembra utile, quindi, l’idea dei cinque cambi a gara. Che tipo di infortuni? Muscolari in primis. Il vantaggio è che si va verso l’estate: il caldo è più favorevole del freddo».

CHILI IN PIÙ – «Io capisco che a casa si diventi molto amici del frigorifero, però la professionalità è aumentata. Nei casi più disperati direi massimo due chili. Quattro sarebbero un mezzo disastro».

FATTORI SOTTOVALUTATI – «L’alimentazione, da curare limitando dolci e carboidrati. Il sonno, fondamentale: riposo per tante ore e regolare, non dalle 4 a mezzogiorno… La prevenzione infortuni: quando torneranno al campo, i giocatori dovranno arrivare 30-40 minuti prima per fare lavori individuali ad anca, spalla, coscia. Nel frattempo, a casa, si cerca di proporre esercizi divertenti».