Carnesecchi: «Atalanta, abbiamo vinto da squadra! Scudetto? Ecco cosa dobbiamo fare in questa stagione»

Carnesecchi ha parlato nel post partita di Cagliari-Atalanta, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Le sue parole ai microfoni di Dazn:

VITTORIA – «Sicuramente abbiamo fatto tre punti fondamentali, per quanto riguarda l’umore. Siamo contenti, dovevamo riscattare la sconfitta con il Real Madrid. Tante squadre cascano qua. Abbiamo fatto bene dietro e davanti. Dobbiamo concentrare tutte le energie»

PARATE – «Ti dico la verità, sono stato anche fortunato. In quei momenti bisogna anche essere fortunati. Il merito è di tutta la squadra. Abbiamo retto come grande squadra. Insieme dobbiamo sognare, come popolo, affrontando le partite con il massimo sforzo».