Carnesecchi pre Atalanta Sturm Graz: «Sto vivendo un grande momento, ma serve riscattarci. Sulla Nazionale...»

Ecco le parole a Sky Sport di Marco Carnesecchi in vista della sfida tra la sua Atalanta e il Sturm Graz.

LE PAROLE – «C’è rammarico per la sconfitta contro il Napoli, più che delusione. Abbiamo fatto una buona partita. Ora siamo pronti per la partita di domani sera, ci faremo trovare pronti in una gara fondamentale davanti al nostro pubblico che sarà come sempre molto caldo. Vogliamo tornare alla vittoria ma non ci ha tolto niente l’ultimo periodo. Abbiamo fatto buone prestazioni con Lazio e Juventus, ci sono periodi così ma siamo tutti focalizzati sulla stessa strada. Vogliamo lottare insieme. Dobbiamo continuare così. Sto vivendo un momento fantastico ma non solo io. Stiamo giocando un gran calcio facendo appassionare tante persone, questo è importante. Adesso la cosa importante è domani sera, possiamo chiudere il discorso qualificazione per andare poi a Barcellona più tranquilli a giocarci le nostre carte. Vogliamo andare avanti così. Nazionale? Ora penso solo all’Atalanta».