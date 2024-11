Carnesecchi: «Atalanta per sempre casa mia. Scudetto? Non dobbiamo porci dei limiti. Ammiro molto quella leggenda»

Il portiere dell’Atalanta Marco Carnesecchi ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla stagione dei nerazzurri e sulla possibile lotta scudetto

A L’Eco di Bergamo, il portiere dell’Atalanta Marco Carnesecchi ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla possibile lotta scudetto dei nerazzurri.

LE PAROLE – «Giocare con continuità mi permette di avere una preparazione e una sicurezza maggiori, ma non bisogna mai abbassare la guardia. Se pensi di essere arrivato, è proprio lì che perdi tutto. Io sono ancora all’inizio, mi sento carico e pronto a dare il massimo in ogni partita. Tornare in Nazionale è una grande motivazione, ma tutto passa dalle prestazioni con l’Atalanta. Per ora il mio focus è tutto qui. Ammiro molto Gigi Buffon (ex Juve). L’Atalanta è casa mia. È grazie a questa società che sono cresciuto e diventato il portiere che sono oggi. Mi piacerebbe restare a lungo, ma nel calcio non si può mai sapere. Per ora penso solo a fare bene qui. Scudetto? Non ci poniamo limiti, perché sappiamo che i sogni, con il sacrificio, possono diventare realtà.»