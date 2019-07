Carnevali rivela: «Lirola e Babacar vanno via. Boateng…»

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato del mercato, rivelando due cessioni importanti

A margine della presentazione degli abbonamenti del Sassuolo, Giovanni Carnevali ha parlato del mercato neroverde.

LIROLA – «Non ho avuto modo di parlare con Lirola perché è ancora in vacanza, ma ho sentito che vorrebbe andare via tanto che avrebbe già disdetto l’appartamento. Se non ha motivazioni è giusto che vada via, resta solo chi è motivato».

BABACAR – «Andrà via».

BOATENG – «Ci sono degli interessamenti. Nel weekend salirà in ritiro e parlerò con lui insieme al mister».