Euro2024, Carragher SICURO: «Italia FUORI ai gironi, mente l’Inghilterra arriverà QUI»

Le parole di Jamie Carragher, ex difensore inglese del Liverpool, sul cammino dell’Italia agli Europei. I dettagli

Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool, ha parlato attraverso al The Telegraph dei prossimi Europei.

ITALIA – «Sarà un girone che si deciderà all’ultima partita, ma alla fine credo che la Spagna arriverà prima con la Croazia seconda. Hanno uno dei migliori giocatori della storia del calcio come Luka Modric, senza dubbio. L’Italia arriverà invece terza e l’Albania ultima. Non penso comunque che gli azzurri si qualificheranno neanche tra le migliori terze, usciranno ai gironi. Sono in un gruppo molto difficile e per questo faranno pochi punti».

INGHILTERRA – «Faremo un buon Europeo, ma perderemo contro la Francia in semifinale. Hanno più esperienza ed una squadra più profonda. Hanno dei giocatori non convocati che hanno vinto la Champions League e giocano nelle migliori squadre come Saliba che è tra i più forti in Premier. Noi non abbiamo difensori in grado di fermare Mbappé e Grizemann, sono due tra i migliori attaccanti al Mondo».