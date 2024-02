Cartellino Blu, dall’Inghilterra l’esempio Chiellini-Saka

In FA Cup dalla prossima stagione arriverà il cartellino blu per l’espulsione temporanea: l’esempio dall’Inghilterra su Chiellini e Saka

Nella prossima stagione in FA Cup sarà introdotto il cartellino blu. Chi lo riceverà, per proteste o per falli considerati antisportivi, dovrà stare 10 minuti fuori dal campo.

Dall‘Inghilterra il The Telegraph ha fatto un esempio chiaro di quello che potrebbe essere il suo utilizzo citando…un ex Juve. A vederselo sventolare in faccia, infatti, sarebbe stato Chiellini per la memorabile strattonata che il difensore fece su Saka durante la finale degli Europei del 2021 vinta ai rigori dagli azzurri.