Juventus Women, clamoroso colpo di scena: Arianna Caruso lascia la squadra bianconera per giocare in quella big

Juventus Women, Arianna Caruso lascia la squadra bianconera: maxi offerta da parte del Bayern Monaco. Quanto spenderanno i tedeschi

Clamoroso colpo di scena in casa bianconera: Arianna Caruso è pronta a lasciare la Juventus Women per proseguire all’estero la sua carriera, più precisamente in Germania.

Come appreso da Juventusnews24 la capitana bianconera (record 237 presenze) ha infatti ricevuto un’offerta irrinunciabile dal Bayern Monaco: dove verrà pagata l’intera clausola rescissoria valida. La giocatrice ha detto “si” all’offerta, un contesto dove manca soltanto l’ufficialità.