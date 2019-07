Casa Milan, incontro tra Silvestre e Moncada per un giovane primavera: ecco i dettagli

Si è appena avviato a Casa Milan un incontro tra Mikael Silvestre e Geoffrey Moncada, capo scout rossonero, per discutere trattative sull’asse Milan-Rennes. Già una settimana fa si era delineata una prospettiva per Eduardo Camavinga, promettente classe 2002 che ha esordito in Ligue 1 a 16 anni. Sul piatto, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ci dovrebbe essere il futuro di Luan Capanni.

Nel primo pomeriggio, inoltre, c’è stato un altro incontro tra Silvano Martina, procuratore della punta della primavera del Milan Frank Tsadjout, e la dirigenza rossonera.