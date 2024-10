Casadei: «Non ho mai voluto lasciare il Chelsea»

Le parole di Cesare Casadei, centrocampista del Chelsea, sulla volontà di rimanere in Blues e di non tornare in Serie A

Cesare Casadei ha parlato in conferenza stampa con Enzo Maresca in vista dell’impegno di Conference League Chelsea-Gent, in cui partirà titolare. Il centrocampista azzurro ha parlato anche della volontà di rimanere con i Blues nonostante l’interesse in Serie A di tante squadre, Fiorentina in primis. Di seguito le sue parole.

«Non penso di lasciare il Chelsea a gennaio, non ora. La decisione di restare e non andare in prestito è stata mia, dopo aver parlato con Maresca. Non ho mai avuto intenzione di andarmene definitivamente. Ho sempre voluto giocare per il Chelsea, una delle squadre più grandi del mondo».