Casadei Torino, il calciatore è in sede: ecco l’arrivo per la firma – VIDEO

Casadei Torino, il giocatore è arrivato in sede per le visite, ecco l’arrivo dell’ex Chelsea all’ombra della Mole, il video esclusivo

(Lorenzo Bosca, inviato a Torino) Casadei Torino: un accostamento di parole al quale i tifosi granata impareranno ad abituarsi nelle prossime ore. Il giocatore – al termine di un’estenuante trattativa – è finalmente approdato all’ombra della Mole.

Come appreso da Calcionews24 il centrocampista scuola Inter ha svolto questo pomeriggio le opportune viste mediche presso lo Stadio Olimpico Grande Torino (la sua futura casa). Da qui l’arrivo in Via Viotti 9, dove è ubicata la sede della compagine piemontese per le opportune firme. Non ci resta quindi che attendere l’ufficialità, poi il talento emiliano sarà a tutti gli effetti un tesserato del Torino.