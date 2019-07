Casillas non molla: entra nello staff del Porto mentre continua il suo recupero

Iker Casillas non lascia il Porto: il portiere spagnolo farà parte dello staff tecnico dei portoghesi mentre continuerà il suo recupero

Ritiro? No grazie. Iker Casillas non ci pensa neanche ad appendere i guantoni al chiodo. In attesa di recuperare pienamente dopo l’infarto che lo ha colpito a maggio, il portiere del Porto continuerà a far parte del club da protagonista.

Lo storico portiere di Real e Spagna entrerà a far parte dello staff della società e per il momento avrà il compito di fare da anello di unione tra i giocatori, l’allenatore e il Consiglio di Amministrazione.