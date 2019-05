Il portiere del Porto chiarische la sua posizione circa il ritiro dal calcio giocato. Ecco le sue parole:

Nonostante le dovute preoccupazioni per lo stato di salute di Iker Casillas, su cui era intervenuto anche il portiere del Milan Pepe Reina, il portiere spagnolo del Porto ha tenuto a precisare la sua posizione sul suo account Twitter.

Ecco le sue parole: «Buongiorno a tutti: per andare in pensione, ci sarà un giorno in cui devo andare in pensione. Permettetemi di annunciare questa notizia quando arriva quel momento. Per ora, tranquillità. Ieri ho avuto una recensione con il dott. Felipe Macedo. Tutto molto bene. Questa è una grande notizia che volevo condividere con tutti!»