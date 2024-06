Casini si SFOGA: «Serie A contro le manovre del Governo. Il calcio italiano sta PERDENDO su questi aspetti»

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha rilasciato qualche dichiarazione nei confronti del Governo sulle ultime procedure

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, durante un’audizione alla commissione cultura della Camera sul dl Sport ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul momento attuale del calcio italiano.

«Sulla commissione indipendente per la valutazione e i controlli economico-finanziari delle società, la posizione della Serie A è di forte contrarietà contro ogni ingerenza del Governo verso l’autonomia dell’ordinamento sportivo. Il nostro obiettivo è intensificare le azioni di supporto e sostegno e non di tipo sanzionatorio o punitivo. Abbiamo società di Serie A che investono sui vivai che adesso vedono giovani formati che vanno via perdendo quel patrimonio che potrebbe essere protetto con maggiore gradualità» .