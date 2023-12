Casini: «100 squadre tra i Pro? Nemmeno in Europa...»

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato all’ANSA riguardo le squadre professionistiche in Italia

PAROLE – «La questione sul numero delle squadre non riguarda le 20 di serie A ma le 100 professionistiche distribuite in tre leghe, che non c’è in nessun Paese europeo. Bisognerebbe lavorare su questo e sul potenziamento delle seconde squadre».