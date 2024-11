Serie A, Casini: «Stiamo percorrendo un percorso faticoso. Il sistema cambierà così»

Casini, presidente della Lega Serie A, ha chiuso i discorsi relativi allo statuto federale ormai approvato dal Coni. Le dichiarazioni

Lorenzo Casini, presidente di Lega Serie A, ha parlato al termine dell’assemblea di oggi alcuni temi riguardanti il nostro calcio tra cui il chiacchierassimo Statuto federale.

CASINI – «Si è dato atto che lo statuto è stato approvato dal Coni. Nell’udienza relativa al ricorso dell’assemblea statutaria, la Lega aveva presentato un’istanza di rinvio per contrattarla visto che il termine per impugnare lo statuto non era scaduto, il tribunale in modo incomprensibile non ha accolto l’istanza di rinvio quindi la consideriamo una vicenda chiusa. Questo percorso, che è stato molto faticoso e portato avanti per mesi, ha comunque consentito una modifica importante nel sistema»