Casini SICURO: «Serie A? Ecco quali saranno le nostre STRATEGIE come il modello inglese»

Lorenzo Casini non usa giri di parole, ecco cosa ha spiegato il numero uno della Lega Serie A ai margini dell’incontro tra lega e FIGC

Lorenzo Casini, vale a dire il numero uno della Lega Serie A, è intervenuto ai margini dell’incontro tra Lega e FIGC. Le sue dichiarazioni.

CLIMA – «Clima positivo e sereno, si è avvertita l’esigenza di andare a una riforma dello statuto che porti a un diverso peso del professionismo che come abbiamo detto dovrebbe essere del 50%».

SERIE A – «Una Serie A più forte e meglio rappresentata all’interno del sistema federale è un beneficio per tutti. È l’avvio di un percorso, la Serie A ha confermato quanto già messo in evidenza in assemblea: si va verso l’esigenza di una riforma che veda maggiore autonomia delle leghe dal punto di vista organizzativo, un ordinamento dei campionati e in generale delle componenti. Oltre a uno statuto speciale della Serie A rispetto alle decisioni che la riguardano. Ci avviciniamo quindi a un’assemblea straordinaria o almeno questo è il percorso, lo vedremo lunedì 29 luglio nel corso del consiglio federale».

SODDISFATTI – «Finché si avvicina in modo concreto una riorganizzazione che vada verso questi tre punti, sì. Si è parlato anche di modelli come quello inglese e spagnolo ma è chiaro che l’Italia deve andare verso un sistema più moderno, efficiente, in grado di raggiungere risultati sotto ogni profilo»