Caso plusvalenze Juve, stangata per i bianconeri: 15 punti di penalizzazione!

Caso plusvalenze Juve, stangata per il club bianconero: arrivano ben 15 punti di penalizzazione in classifica

La Corte Federale non si risparmia e infligge una vera e propria stangata alla Juve relativa al caso plusvalenze. Ben 15 saranno, infatti, i punti di penalizzazione in classifica, come riferisce l’ANSA.

La richiesta della Procura Federale era stata inizialmente di 9 punti di penalità, aumentati poi a 15.