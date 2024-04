Caso Ronaldo, ricorso Juve: la situazione e la reazione bianconera

La reazione della Juve dopo il Caso Ronaldo è stata immediata ma ancora c’è da capire se possa o meno fare ricorso

Un lodo, arrivato nella serata di ieri, però non ancora studiato nei minimi particolari per capire se ci sono dei margini per una reazione. Da Torino si dicono comunque infastiditi, visto che si aspettavano di non dover pagare nemmeno un euro, basandosi sul fatto che in occasione delle due manovre stipendi del periodo Covid, CR7 aveva firmato la rinuncia agli stipendi, ma non la lettera con cui il club si impegnava a restituire parte di quei salari nel corso degli anni successivi sotto varie forme. Lo scrive Tuttosport.