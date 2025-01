Cassano su Frattesi: «Ha fatto cose buone. Lui deve giocare al posto di quel giocatore a centrocampo»

Cassano su Frattesi: «Per me meglio di Barella, il suo problema è avere un allenatore che…» Le parole dell’ex attaccante

Nel corso di Viva El Futbol su Twitch, Antonio Cassano, ha parlato cosi di Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter che nelle ultime settimane ha fatto molto parlare di sé anche in ottica calciomercato.

LE PAROLE- «Stravedo per l’umiltà di questo ragazzo, non dice una parola, è sempre presente e sul pezzo, ha il gol nel sangue. Io detesto a morte quando un allenatore arrivi e te la giochi. È una cazzata di quasi tutti gli allenatori. Perché un ragazzo che l’anno scorso ha fatto una stagione molto meglio di Barella e non viene preso in considerazione. Lui ha già fatto 5 gol e Barella uno, ha fatto più cose buone lui che quell’altro. Lui deve andare a giocare, merita di giocare. Alla Juve non può fare bene? Lui può giocare dove vuole. Il problema è che c’è un allenatore dove vede il calcio a modo suo.»