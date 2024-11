Le parole di Antonio Cassano, ex attaccante, sul confronto a centrocampo tra Frattesi e Barella nell’Inter. Tutti i dettagli in merito

Antonio Cassano, nel corso della trasmissione Viva el Futbol, ha parlato del confronto a centrocampo tra Frattesi e Barella nell’Inter.

DEVE GIOCARE FRATTESI E NON BARELLA – «Parto dal presupposto che fino al momento dell’espulsione del ragazzo dell’Empoli che non ricordo come si chiama, l’Inter non mi era piaciuta, era nel panico. Poi ha stappato il match e da lì non c’è stata partita. Io impazzisco per gente come Gavi, Frenkie de Jong, per questo dico che deve giocare Frattesi e non Nicolò Barella, in Nazionale come nell’Inter, perché è il campo che dice queste cose. Giocare insieme? Poi però devi togliere Mkhitaryan, senza dimenticare l’altro fenomeno che è Piotr Zielinski, che quando starà bene vedrete…»

MANCANZA DI RISPETTO – «Nell’idea di Simone Inzaghi però c’è sempre il centrocampo con Hakan Calhanoglu, Barella ed Henrikh Mkhitaryan, e per non mettere in competizione Barella con Frattesi, che l’anno scorso ha fatto meglio e quest’anno sta facendo meglio, lui dice a Frattesi che sarà il 12esimo perché non rompe e sta dritto. Ma è una mancanza di rispetto nei confronti del ragazzo: il campo parla e dice che Frattesi deve giocare più di Barella. Perché Barella non è più quello di tre anni fa però gioca sempre mentre Frattesi non viene mai preso in considerazione nelle partite che contano?».