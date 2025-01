Cassano attacca Leao, la reazione del rossonero: ecco cosa gli ha risposto – SOCIAL

Antonio Cassano all’attacco di Rafael Leao dopo la Supercoppa Europea: il portoghese del Milan risponde per le rime

Rafael Leao ha ricevuto pesanti critiche da Antonio Cassano: nonostante la grande prestazione in Supercoppa Italiana con il Milan, l’ex calciatore alla Bobo TV ha definito il portoghese rossonero «Un giocatore farlocco da zero a zero» aggiungendo che «si deve vergognare per il comportamento avuto con Fonseca».

Non si è fatta attendere la risposta del diretto interessato, che sui social si è limitato a mettere due emoj del pagliaccio per rispondere a Cassano.