Luciano Castellini: «Il Torino ha bisogno di uno Zapata italiano, Sanabria e Adams hanno un grande limite. Ricci ha carattere, Milinkovic deve migliorare in questo aspetto»

Le parole di Luciano Castellini, ex portiere del Torino, sulle difficoltà dei granata in questa prima parte di stagione. Tutti i dettagli

Luciano Castellini, detto il Giaguaro, è stato il portiere del Torino campione d’Italia nel 1976. Su La Gazzetta dello Sport interviene sull’attuale situazione dei granata, che questa sera sono impegnati a Empoli, nella prima gara della sedicesima giornata.

ESIGENZE DI MERCATO – «Vorrei un centravanti italiano. Uno Zapata nostrano, per la precisione: gli lanci la palla e poi si arrangia lui a portarla in zona pericolo. Al di là del discorso dei gol che mancano, serve uno che sappia caricarsi la squadra sulle spalle, un trascinatore. Sia Sanabria che Adams non lo sono. A volte la squadra si blocca, imbambolata, e in quei momenti bisogna avere uno che sappia scuoterla. Come facevano diversi miei compagni dell’annata dello scudetto».

RICCI – «Ecco, lui si che va in campo con lo spirito giusto, lo spirito Toro che sta mancando a troppi suoi compagni. Ricci ha le qualità del leader, lo sto seguendo».

MILINKOVIC-SAVIC MIGLIORATO – «Rispetto alla scorsa stagione sì, mi sembra più sicuro. Ma con il fisico che ha lo vorrei più padrone dell’area: deve uscire di più».