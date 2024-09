Il Bologna si gode CASTRO: solo LAMINE YAMAL meglio di lui nei top 5 campionati europei

Santiago Castro è, dopo Lamine Yamal, il più giovane marcatore nei principale campionati europei: anche oggi una prova della sua qualità

Un gran gol ad inizio della ripresa – controllo a saltare Djimsiti, conclusione ad anticipare Kossounou e palla nell’angolino – permette al Bologna passare in vantaggio con l’Atalanta per il momentaneo 1-0 della gara finita poi con un pareggio: autore del bellissimo gol è Castro.

Classe 2004 l’argentino ex Velez classe 2004 è il secondo marcatore più giovane nei top 5 campionati europei: solo Lamine Yamal del Barcellona è più giovane di lui tra i baby bomber in giro per l’Europa.