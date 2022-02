ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Castrovilli: «Meritavamo di più, ora pensiamo alla Juve. Non a Vlahovic». Parla il centrocampista della Fiorentina

Gaetano Castrovilli ha parlato a Sky Sport dopo Sassuolo-Fiorentina.

PARTITA – «Secondo me c’è stata un po’ di stanchezza, siamo rimasti anche in dieci. Oggi il risultato non rispecchia la partita, meritavamo molto di più. Accantoniamo questa partita e pensiamo subito alla Juve».

MOMENTO PERSONALE – «Ho avuto due infortuni, ora sto giocando e ritrovando la forma. Non posso dire di essere contento, stasera siamo arrabbiati ma se continuiamo così ci toglieremo grandi soddisfazioni».

TURNOVER DI ITALIANO – «Fa benissimo, mette tutti in competizione e tutti si sentono importanti. Il gruppo è fondamentale in un cammino così lungo».

VLAHOVIC – «Pensiamo alla partita e alla Juventus, non a Dusan».