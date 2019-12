Catania, l’ammissione di Lo Monaco: «Giocatori a conoscenza di tutto»

Catania, l’amministratore delegato Lo Monaco ammette: «Giocatori a conoscenza della situazione da tempo, ci sono debiti pazzeschi»

Il Catania è piombato in un grande caos, con la dirigenza che ha comunicato ai giocatori di cercare una nuova sistemazione. Ai microfoni di Radio Sportiva, l’amministratore delegato Lo Monaco ha confessato:

«I giocatori sono al corrente della situazione da 1-2 mesi. Il Catania non è più in grado di sorreggerla, i debiti sono a livelli pazzeschi. In questi anni non abbiamo avuto un punto di penalizzazione, significa che con gli stipendi siamo a posto. Abbiamo solo voluto ricordare ai calciatori quale sia la situazione invitandoli a trovare altre soluzioni».