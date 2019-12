Cavani Atletico, c’è l’accordo: il “Matador” verso Madrid

Cavani Atletico, c’è l’accordo tra le parti: il “Matador” verso i colchoneros al termine della sua esperienza col Psg

Cavani all’Atletico Madrid. Dopo tante parole, ecco anche i fatti. Come riporta Gianluca Di Marzio, infatti, il Matador avrebbe raggiunto un’intesa con i colchoneros per trasferirsi in biancorosso al termine della sua esperienza al Psg.

Con i parigini, infatti, l’attaccante uruguaiano ha un contratto in scadenza nel 2020 che non verrà rinnovato. Ancora da definire, però, se il movimento di mercato si registrerà in estate o se ci siano margini per il trasferimento già a gennaio.