CdA Juve: ecco cosa rischiano i bianconeri

Caso dimissioni del CdA della Juve: cosa rischiano i bianconeri e i membri dimissionari del Consiglio d’Amministrazione

Dopo la scossa maggiore, adesso è il momento di quelle di assestamento in casa bianconera dopo le dimissioni del CdA di ieri sera. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, la FIGC sarebbe pronta ad aprire un fascicolo sull’inchiesta che vede coinvolta la Juve su plusvalenze e bilanci truccati.

Il club bianconero adesso rischia di incorrere in una multa o anche in una penalizzazione, visto che secondo i pm sono tante le irregolarità compiute dall’ormai ex società negli ultimi anni. Tra gli indagati sempre Agnelli, Nedved, Stefano Cerrato, Fabio Paratici, Marco Re e Stefano Bertola. Compare tra gli indagati anche Maurizio Arrivabene come persona informata dei fatti.

