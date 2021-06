C’è la fila per Messias: anche il Milan sul brasiliano

Junior Messias può restare in Serie A e sulle sue tracce ci sarebbe anche il Milan

Come riporta La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe la fila per il gioiello brasiliano del Crotone, Junior Messias, acquistato due anni fa dal Gozzano per 400mila euro.

La richiesta iniziale dei calabresi si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di euro. È forte la concorrenza: sul giocatore ci sarebbero Torino, Atalanta (qualora partisse Ilicic), Milan, Napoli e Fiorentina.