Il direttore di TMW Radio Niccolò Ceccarini è intervenuto ai nostri microfoni per parlare di come cambierà il calciomercato:

«Sarà un calciomercato basato molto sugli scambi, anche perchè ci saranno problemi economici e meno disponibilità. I top player avranno comunque una valutazione alta».

MOVIMENTI – «Un po’ tutte le squadre faranno qualcosa, la Juventus andrà a prendere un attaccante vista la possibile partenza di Higuain. In testa c’è sempre Icardi, va monitorata quella situazione lì. Ma anche l’idea del possibile ritorno di Pogba, anche se sarà complesso. Il club bianconero potrebbe cedere altri giocatori come ad esempio Pjanic o Douglas Costa. Il Napoli deve fare molto, dipende dal rinnovo di Mertens. Credo che resterà, ma la società azzurra si muoverà in base alla sua permanenza. Potrebbe prendere un attaccante al posto di Milik. Il Milan dovrà valutare Donnarumma visto che sarà in scadenza nel 2021. Teoricamente bisognerà vedere tutto dal punto di vista economico. Anche l’Inter farà qualcosa per rafforzarsi, ma il primo pensiero sarà Lautaro Martinez. È un nodo centrale per il futuro».