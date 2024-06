Genoa, che fine ha fatto Centurion? Il presidente del Velez: «Scomparso da dieci giorni»

In Argentina apprensione per Ricardo Centurion: il calciatore ex Genoa è scomparso da dieci giorni senza lasciare tracce

Paura in Argentina per Ricardo Centurion. Il calciatore, ex del Genoa, è scomparso dieci giorni fa senza dare notizie. A dare l’annuncio della sua scomparsa è il presidente del Velez Sarsfield, Fabian Berlanga a Radio La Red: «Centurión è scomparso da un giorno all’altro. Siamo preoccupati e stiamo cercando di localizzarlo ma ha spento il telefono. Sono passati dieci giorni».

Dopo una parentesi tutt’altro che memorabile con in rossoblu in Serie A, è tornato in Argentina, dove però ha fatto più notizia per le vicende extra campo che quelle calcistiche: era stato accusato di corruzione di un agente di polizia e di violenza contro la sua ragazza, positività alla cocaina dopo un tentativo di fuga in auto per evitare un posto di blocco. E ora è scomparso senza lasciare tracce.