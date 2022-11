Cesarini: «I rischi di Lukaku»

Marco Cesarini ha spiegato i motivi della ricaduta dell’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, e i rischi legati all’infortunio

A La Gazzetta dello Sport ha parlato Marco Cesarini, in passato responsabile della prevenzione del Milan e con esperienze di lavoro nel calcio inglese.

Ecco la sua valutazione a proposito di Lukaku e del rischio per il suo «risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia»: «Perché quella è un’area tendinea poco innervata. Generalmente i calciatori si sentono a posto dopo poco tempo, spingono per tornare e a volte può capitare di incappare in una ricaduta. Serve almeno una settimana per rivalutare con una risonanza magnetica il danno reale».