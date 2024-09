Cesena-Modena: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Dino Manuzzi va in scena la sfida di Serie B Cesena-Modena: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Dino Manuzzi di Cesena si giocherà la gara valevole per la 5ª giornata di Serie B tra Cesena-Modena. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

CESENA: Pisseri; Ciofi, Curto (79′ Piacentini), Mangraviti, Donnarumma; Calò, Bastoni; Ceesay, Berti, Kargbo; Shpendi. Allenatore: Michele Mignani.

MODENA: Gagno; Zaro, Caldara, Cauz; Ponsi, Battistella, Santoro, Magnino, Cotali; Palumbo; Gliozzi. Allenatore: Paolo Bianco.

Orario e dove vederla in tv

Cesena-Modena si gioca alle ore 20:30 di venerdì 13 settembre per la quinta giornata di Serie B. Verrà trasmessa Sky Sport per gli abbonati (canale 251). Per vedere la partita in streaming, la visione sarà possibile su Sky Go e Now TV e Dazn.