Cessione Roma, incontro Friedkin-Pallotta al termine dell’emergenza

Cessione Roma, previsto incontro tra Friedkin e Pallotta al termine dell’emergenza Coronavirus: nessuna frattura tra i due americani

Cessione della Roma momentaneamente parcheggiata. Dan Friedkin sta temporeggiando nell’affare con James Pallotta a causa di tutto quello che sta succedendo per l’emergenza Coronavirus, specialmente in Italia.

Una volta superata (si spera il prima possibile) questa spiacevole situazione, i due tycoon americani si incontreranno per riallacciare i discorsi. Nessuna frattura, solo uno stallo per il periodo difficile. Inoltre, fa sapere Sky Sport, nessuno può escludere che i parametri economici sui quali si erano accordati saranno messi in discussione o modificati.