Champions League, Allegri e Pirlo con Ferguson a Wembley

I due ex allenatori della Juve, Massimiliano Allegri e Andrea Pirlo, sono a Wembley per assistere alla finale di Champions League

C’è anche un po’ di Juve in questa finale di Champions League. Le immagini di Mediaset infatti hanno pizzicato Massimiliano Allegri e Andrea Pirlo sugli spalti di Wembley seduti uno vicino all’altro accanto a Sir Alex Ferguson.

Pirlo and Allegri at the Champions League final. pic.twitter.com/12ok7TvKzd — Juventus News Live (@juvenewslive) June 1, 2024

Il tecnico ex Juve oggi ha scoperto di essere stato licenziato per giusta causa dai bianconeri e presto inizierà lo scontro in tribunale contro la ex squadra. Per quanto riguarda l’allenatore della Sampdoria, il suo nome è finito nelle discussioni sul successore di Palladino al Monza.