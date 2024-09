Champions League, fissati PREZZI MASSIMI per le trasferte

Prezzi fissi per vedere una partita di Champions League in trasferta. Ecco la grandissima novità della UEFA

La UEFA cambia tutto per quanto riguarda i prezzi delle trasferta delle competizioni europee. Ci sarà infatti un tetto massimo che nessuna società potrà né cambiare né tantomeno decidere. Ecco come e quanto cambierà in Champions League, Europe League e Conference League:

UEFA – «A partire dalla stagione 2024/25, i prezzi massimi dei biglietti per i tifosi in trasferta saranno di 60 € per la UEFA Champions League, 40 € per la UEFA Europa League e 20 € per la UEFA Conference League. Questi prezzi saranno ulteriormente ridotti nella stagione 2025/26 a un massimo di 50 € per la UEFA Champions League, 35 € per la UEFA Europa League e sempre 20 € per la UEFA Conference League».