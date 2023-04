Champions League, Guardiola: «Non parlo del Napoli, il tecnico è così sensibile»

Le parole di Pep Guardiola in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Di seguito le parole del tecnico del Manchester City.

NAPOLI – «Non voglio parlare del Napoli perché il tecnico sarà scontroso con me. Così sensibile».

BAYERN MONACO – «Ci teniamo molto. Ci vogliamo provare contro un club d’élite come il Bayern Monaco. Te lo devi meritare, proviamo a fare il primo passo domani. La domanda arriva da sei, sette anni. Arriva ogni singola stagione. Abbiamo provato ogni singola stagione, ma ci sono squadre che affronti che sono anche brave. Vogliamo provarci come sempre, ma non significa che vinceremo. Michael Jordan ha vinto sei titoli NBA, quante stagioni ha giocato? 16. Dobbiamo essere perfetti per ottenere un buon risultato per il ritorno in Germania. L’importante è che ci ancora qui».

DISTRAZIONI PREMIER – «Quello che posso dire è che i giocatori reagiscono molto bene. In questa competizione non conta la Premier League, conta come giochi nei 90 minuto, non conta quello che hai fatto tre giorni fa. Devi essere perfetto nei 95 minuti. Domani sera, devi essere pronto. Dobbiamo fare gol e giocare al nostro meglio appena inizia la partita».

HAALAND – «É così importante per noi. È venuto per aiutarci a provare a vincere la Champions League ma allo stesso tempo quotidianamente anche la FA Cup e la Premier League. È importante avere un giocatore che sappia segnare dal nulla. Contro il Monaco abbiamo segnato sei gol e siamo uscit. Contro il Tottenham, quattro gol e siamo usciti. Abbiamo sempre segnato gol, non è mai stato quello il problema».