Champions League Inter, boom di ricavi! Questa la cifra che spetterà ai nerazzurri per la partecipazione alla prima fase: la nota

Champions League Inter, che ricavi! Questa la cifra che andrà ai nerazzurri per la partecipazione alla prima fase della competizione

Che inizio di Champions League per l’Inter di Inzaghi: 13 punti totali, 4 vittorie e 1 pareggio nelle prime 5 partite del girone. Le notizie positive per i nerazzurri però non finiscono qui. Secondo il comunicato dalla società ci si aspetta dei ricavi da 70 milioni di euro soltanto per la partecipazione alla fase iniziale del torneo. Un boom di ricavi che deriva dall’aumento del 22% rispetto all’anno precedente per i club partecipanti.

LA NOTA UFFICIALE – «La stagione sportiva in corso (2024/2025) è la prima del nuovo ciclo triennale UEFA, che introduce un nuovo formato per la Champions League (UCL) e altre competizioni, e per il quale i ricavi netti totali distribuibili ai club partecipanti sono aumentati di circa il 22% rispetto al ciclo precedente. In base alle risorse disponibili a livello UEFA e al modello di distribuzione in vigore, prevediamo per MediaCo ricavi garantiti nell’ordine di 70 milioni di euro solo per la partecipazione alla fase iniziale del torneo. Questo importo può aumentare in base al progresso della squadra nella competizione. Per quanto riguarda i ricavi UEFA, sottolineiamo infine che, sulla base dei risultati consolidati del gruppo per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2024, prevediamo di aver nuovamente raggiunto l’obiettivo finanziario stabilito dal Settlement Agreement. Pertanto, non ci aspettiamo che alcun contributo finanziario venga trattenuto dai premi in denaro previsti per la stagione sportiva 2024/25».