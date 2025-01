Champions League, obiettivo ottavi: i risultati che servono alle italiane

Champions League, domani finisce la fase del girone unico: quattro italiane ancora in corsa, il punto su Inter, Milan, Atalanta e Juve

Domani sera si gioca l’ottava e ultime partita del girone unico di Champions League, una sfida che per quattro italiane su cinque, servirà per tirare le cifre sul percorso in Europa. Perchè se da una parte il Bologna domani contro lo Sporting gioca per salutare la massima competizione – già eliminata, ma avendo provato la gioia di una vittoria casalinga – per le altre quattro il risultato di domani può fare ancora la differenza.

A cominciare dall’Inter, che contro il Monaco deve fare almeno un punto per confermarsi tra le prime otto posizioni: in caso di vittoria i nerazzurri si confermeranno tre la prime quattro. Un discorso un po’ diverso quello del Milan, impegnato a Zagabria contro la Dinamo di Cannavaro. Con una vittoria il sesto posto è garantito, se qualcuno davanti fa un passo falso meglio ancora. in caso di pareggio occorrerà vedere i risultati delle altre squadre, anche perché la differenza reti di +4 non è delle più confortanti. L’italiana con la partita più complicata è l’Atalanta, che vola a Barcellona contro i blaugrana secondi in classifica. Una vittoria confermerebbe il settimo posto, un pareggio invece rischia di mandare la Dea ai playoff, ma per lo meno in fascia alta. Parlando di playoff la Juve è sicura di giocarli, ma contro il Benfica i bianconeri hanno l’obbligo di vincere: tre punti permetterebbero alla squadra di Motta di essere tra le teste di serie, mentre un pareggio o una sconfitta li farebbe finire più indietro, con il rischio di un sorteggio velenoso come quello attuale: se finisse nella possizione in cui è ora affronterebbe una tra Real Madrid e Bayern Monaco.