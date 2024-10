Champions League, notte da INCUBO per le squadre SPAGNOLE

Abituate a dominare le competizioni europee, le squadre spagnole in questo mercoledì di Champion hanno deluso

Una notte da dimenticare per tutto il calcio spagnolo. Questo mercoledì 2 ottobre di Champions League ha visto scendere in campo tre squadre della Liga e nessuna di queste è riuscita a raccogliere anche solo un punto.

Ha aperto il Girona alle 18:45 con il ko casalingo contro il Feyenoord per 3-2 con ben due autogol in favore degli olandesi. Dopo è stato il turno delle squadre di Madrid: l’Atletico è caduto rovinosamente per 4-0 contro il Benfica mentre il Real è stato sconfitto di misura con il Lille giocando molto male per gli standard dei Blancos.