Champions League, le sorprese Lille e Aston Villa: tanti gol e qualificazione nel G8

Champions League, le sorprese della fase del girone unico sono Lille e Aston Villa, qualificate direttamente agli ottavi

Tra le squadre che sono passati direttamente agli ottavi di Champions League, le grandi sorprese sono il Lille e l’Aston Villa. Due squadre che all’inizio della competizione sembravano destinate a perdersi nel gruppone centrale e invece ieri sera hanno dato lo sprint decisivo per arrivare nel G8 del calcio europeo davanti ad avversari ben più blasonati.

Gli inglesi, con quella vecchia volpe di Emery in panchina, hanno battuto in casa il Celtic con un netto 4-2: subito doppietta di Rogers in pochi minuti – che chiuderà poi con una tripletta – recuperata da una doppietta altrettanto veloce di Idah nel primo tempo. Nella ripresa sale in cattedra Watkins: primo gol nella competizione, assist a Rogers e rigore che si procura, ma che poi calcia malissimo. Meglio hanno fatto i francesi di Genesio, che liquidano il Feyenoord con un 6-1 che neanche il miglior Sinner: Saharoui, Gomes, David e Cabella a segno, doppietta di Trauner, ma nella porta sbagliata e settimo posto blindato.