Cheddira: «Napoli? Penso solo al Bari»

Le parole di Walid Cheddira, attaccante del Bari, sull’interesse del Napoli nei suoi confronti. I dettagli

Walid Cheddira, attaccante e capocannoniere della Serie B con il Bari, ha parlato al Corriere dello Sport.

PAROLE – «Palermo? Affronteremo una squadra molto forte, ma andiamo con la testa giusta per fare risultato. Il futuro? Ora sono a Bari e sono concentrato sul Bari e a fare bene qui. Ringrazio tutti i tifosi perché non mi fanno mai mancare il loro affetto e per me è importante ciò».