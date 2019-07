Chelsea, ceduto Kalas al Bristol City: il comunicato ufficiale

Continua il mercato in uscita del Chelsea. Dopo aver annunciato il mancato riscatto di Higuain, il club Blues ha fatto sapere di aver ceduto defintivamente Tomas Kalas al Bristol City.

Il difensore, come si legge nel comunicato, passa definitivamente nelle fila del club di Championship, con il quale ha giocato anche la scorsa stagione, arrivando a 38 presenze. «Grazie e buona fortuna, Tomas» scrive il Chelsea nella nota.

Tomas Kalas has tonight completed a permanent move to Bristol City. Thanks and good luck, Tomas!

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 1, 2019