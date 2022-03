Chelsea, Jorginho verso il ritorno in Italia: due club sulle sue tracce

Chelsea, Jorginho verso il ritorno in Italia. Il centrocampista italobrasiliano piace a due big di Serie A: la situazione

La Juventus continua a monitorare Jorginho come possibile rinforzo per la mediana di Allegri in vista della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, però, i bianconeri non sarebbero gli unici interessati.

Sul centrocampista del Chelsea, infatti, sarebbe piombato anche il Milan, chiamato con ogni probabilità a sopperire alla partenza di Kessiè a fine stagione. A riportarlo è Todofichajes.com.