Chelsea Kimpembe, i Blues fanno sul serio: Juve tagliata fuori?

Non solo Koulibaly, il Chelsea pensa anche a Kimpembe del Psg: l’offerta dei Blues potrebbe arrivare a 50 milioni

Il Chelsea vuole rinforzare il proprio pacchetto arretrato. Dopo aver ormai perfezionato l’acquisto di Koulibaly sta pensando anche a Kimpembe del Psg.

Sul centrale dei francesi ci sarebbe anche la Juve, ma come riferito da The Athletic, i parigini potrebbero arrivare ad offrire fino a 50 milioni. Cifra decisamente fuori portata per i bianconeri.